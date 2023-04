Sudan: quasi 100 morti negli scontri (Di lunedì 17 aprile 2023) Karthoum, 17 apr. (Adnkronos) - Almeno 97 persone sono state uccise in Sudan, mentre gli scontri fra esercito e milizie paramilitari si sono diffusi in tutto il Paese. Lo ha reso noto il comitato dei medici Sudanesi di Karthoum aggiungendo che i civili feriti sono 365 feriti da quando sono scoppiati i combattimenti. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avverte che alcuni ospedali stanno esaurendo le scorte essenziali per curare i feriti. I combattimenti sono scoppiati sabato tra le unità dell'esercito fedeli al generale Abdel Fattah al-Burhan, capo del Sovrano Consiglio di governo di transizione del Sudan, e le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf), guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti, che è il vice capo del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Karthoum, 17 apr. (Adnkronos) - Almeno 97 persone sono state uccise in, mentre glifra esercito e milizie paramilitari si sono diffusi in tutto il Paese. Lo ha reso noto il comitato dei mediciesi di Karthoum aggiungendo che i civili feriti sono 365 feriti da quando sono scoppiati i combattimenti. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avverte che alcuni ospedali stanno esaurendo le scorte essenziali per curare i feriti. I combattimenti sono scoppiati sabato tra le unità dell'esercito fedeli al generale Abdel Fattah al-Burhan, capo del Sovrano Consiglio di governo di transizione del, e le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf), guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti, che è il vice capo del Consiglio.

