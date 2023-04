Sudan | Onu | Oltre 180 morti in tre giorni di scontri | Medici denunciano | Bombardati gli ospedali di Khartoum

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV2000it : RT @TV2000it: #Sudan fuori controllo, violenze e scontri. Onu: fermatevi #TG2000 #TV2000 #17aprile #Karthoum - infoitestero : Sudan, l’Onu costretta a sospendere gli aiuti alimentari - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: #Sudan, non cessano i combattimenti, inascoltati gli appelli dall’#ONU. @antonioguterres dopo la morte di tre del @WFP… - LaVocediNewYork : #Sudan, non cessano i combattimenti, inascoltati gli appelli dall’#ONU. @antonioguterres dopo la morte di tre del… - TV2000it : #Sudan fuori controllo, violenze e scontri. Onu: fermatevi #TG2000 #TV2000 #17aprile #Karthoum -

Leggi Anche, appelli dell'e degli Stati Uniti: 'Fermate immediatamente gli scontri' - Tajani: 'Situazione tesa ma gli italiani stanno bene' Leggi Anche Scontri in, si spara nonostante i corridoi ...'Tuttavia - conclude l'Agenziaper i rifugiati - , siamo pronti a rispondere e a fornire supporto ine nella regione, se necessario'.Il segretario generale dell', Antonio Guterres, ha invitato i due generali rivali che si contendono il potere ina "cessare immediatamente le ostilità", al terzo giorno di violenti combattimenti."Condanno fortemente lo ...

Scontri in Sudan, tre operatori umanitari Onu uccisi nel Darfur TGCOM

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - Sale a oltre 180 persone il bilancio dei morti durante gli scontri in Sudan tra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf), inclusi tre membri del Pam. Lo ha detto ...KHARTOUM - Si protrae ormai da tre giorni lo scontro fra esercito e paramilitari in Sudan che ha già causato quasi 200 morti ... la crisi» è arrivato anche dal segretario generale dell'Onu, Antonio ...