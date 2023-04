Sudan, l'esercito riprende il controllo della tv di Stato (Di lunedì 17 aprile 2023) Il canale televisivo nazionale del Sudan è tornato in onda un giorno dopo l'oscuramento e sta trasmettendo messaggi a sostegno dell'esercito. Lo segnala il sito della Cnn. In sovrimpressione si legge ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Il canale televisivo nazionale delè tornato in onda un giorno dopo l'oscuramento e sta trasmettendo messaggi a sostegno dell'. Lo segnala il sitoCnn. In sovrimpressione si legge ...

