Sudan | le vittime degli scontri salgono a 97 | Medici denunciano | Bombardati gli ospedali di Khartoum

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : A #Khartoum dall’alba si sono intensificati gli scontri tra esercito sudanese e #Forzedisupportorapido. Esplosioni… - Agenzia_Ansa : Sono 97 le vittime degli scontri in Sudan tra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf). I feriti sono de… - Agenzia_Ansa : Il Sudan chiude il proprio spazio aereo per gli scontri. Lo segnalano fonti aeroportuali egiziane. Salgono a 56 le… - fisco24_info : Sudan: raid aerei e lancio di missili, anche nella zona dell'Ambasciata d'Italia: Sono 97 sinora le vittime degli s… - lanuovaBQ : Tentato golpe delle Forze di Supporto Rapido (Rsf) contro l'esercito governativo. Lo scontro è sul processo di demo… -

Leggi Anche, appelli dell'Onu e degli Stati Uniti: 'Fermate immediatamente gli scontri' - Tajani: 'Situazione tesa ma gli italiani stanno bene' Leggi Anche Scontri in, si spara nonostante i corridoi umanitari a Khartoum: tre operatori Onu uccisi nel Darfur L'appello 'Il bombardamento dell'ospedale al - Shaab e dell'ospedale al - Khartoum ha portato all'...Sono 97 ledegli scontri intra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf). I feriti sono decine e molti non hanno potuto raggiungere gli ospedali a causa delle difficoltà negli ...Non si sono fermati durante la notte scorsa gli scontri armati tra l'esercito e i paramilitari in. Fino a questa mattina secondo il sindacato dei medici lesono quasi 100: "Il bilancio delletra i civili negli scontri da quando sono scoppiati sabato scorso ha raggiunto le 97 ...

Nuovo bilancio vittime degli scontri in Sudan, morti sono 97 - Ultima Ora Agenzia ANSA

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Proseguono in tutto il Paese i combattimenti tra l'esercito regolare e i paramilitari. Londra e Washington chiedono lo "stop immediato" degli ...