(Di lunedì 17 aprile 2023) Si vede una colonna di fumo nero tra le abitazioni e il rumore di spari riecheggia nella capitaleese Khartoum, nel terzo giorno di combattimenti tra esercito regolare e paramilitari con un bilancio arrivato a100e decine di feriti. Le violenze sono scoppiate il 15 aprile dopo settimane di lotte di potere tra il capo dell'esercitoese Abdel Fattah al-Burhan e il suo vice, Mohamed Hamdan Daglo, che comanda le potenti Forze Paramilitari di Supporto Rapido (RSF). L'infuriare degli scontri, da guerra civile, ha scatenato un'ampia protesta internazionale con appelli per un immediato cessate il fuoco e per il dialogo. La richiesta di porre fine alle violenze è arrivata anche dal G7 in Giappone. "C'è una forte preoccupazione condivisa per i combattimenti, la violenza in, la ...

...I individuando il Generale Dagalo come l'uomo chiave per la lotta contro i flussi migratori irregolari della tratta" Libia " Italia. I governi Gentiloni e Conte I finanziarono il......I individuando il Generale Dagalo come l'uomo chiave per la lotta contro i flussi migratori irregolari della tratta" Libia " Italia. I governi Gentiloni e Conte I finanziarono il...

Sudan, il sanguinario golpe dei filo-russi: quasi 100 morti Liberoquotidiano.it

Secondo il corrispondente di Radio France International (RFI) da Khartoum, Eliott Brachet, stamattina in Sudan continuavano i combattimenti tra gli In Sudan è guerra per le risorse e il potere tra ese ...Le crescenti tensioni tra i due leader militari rivali dovevano diventare violente, gravavano come le nubi di un temporale nel cielo di Khartoum da settimane. All’alba di sabato è partita la resa dei ...