Sudan, esercito contro paramilitari. Ora Khartoum teme i saccheggi e le rivolte delle campagne (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo scenario da incubo del Sudan si sta avverando. Jet da combattimento urlano sopra Khartoum, la capitale, lanciando razzi contro una città abitata da milioni di abitanti. Sbarramenti di artiglieria si sono abbattuti sul Quartier Generale dell’esercito, riducendolo a una torre di fiamme. Aerei civili sono stati bombardati all’aeroporto che si trova nel cuore della capitale e bruciano da giorni. Il Paese cammina sul filo del rasoio ormai da quattro anni, aggrappandosi disperatamente al sogno della rivoluzione popolare del 2019, quando i manifestanti hanno rovesciato un brutale dittatore e ispirato dolci speranze di democrazia. Ma due generali assetati di potere dominano ancora il Sudan. E quando lo scontro fra il generale Abdel Fattah al Burhan, capo della giunta militare, e il suo vice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo scenario da incubo delsi sta avverando. Jet da combattimento urlano sopra, la capitale, lanciando razziuna città abitata da milioni di abitanti. Sbarramenti di artiglieria si sono abbattuti sul Quartier Generale dell’, riducendolo a una torre di fiamme. Aerei civili sono stati bombardati all’aeroporto che si trova nel cuore della capitale e bruciano da giorni. Il Paese cammina sul filo del rasoio ormai da quattro anni, aggrappandosi disperatamente al sogno della rivoluzione popolare del 2019, quando i manifestanti hanno rovesciato un brutale dittatore e ispirato dolci speranze di democrazia. Ma due generali assetati di potere dominano ancora il. E quando lo sfra il generale Abdel Fattah al Burhan, capo della giunta militare, e il suo vice ...

