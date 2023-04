Sudan, ambasciatore Ue aggredito in sua residenza (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo ha detto l'Alto rappresentante della Politica estera dell'Unione europea Josep Borrell ”Poche ore fa, l’ambasciatore della Ue in Sudan è stato aggredito nella sua residenza. Ciò costituisce una grave violazione della Convenzione di Vienna. La sicurezza delle sedi e del personale diplomatico è una responsabilità primaria delle autorità Sudanesi e un obbligo ai sensi del diritto internazionale”. Lo ha scritto su Twitter l’Alto rappresentante della Politica estera dell’Unione europea Josep Borrell. “La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha condannato gli atti di violenza in Sudan. Scontri che hanno causato morti e stasera un assalto all’ambasciatore dell’Ue. L’Europarlamento invita tutte le parti a cessare le ostilità e garantire la sicurezza ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo ha detto l'Alto rappresentante della Politica estera dell'Unione europea Josep Borrell ”Poche ore fa, l’della Ue inè statonella sua. Ciò costituisce una grave violazione della Convenzione di Vienna. La sicurezza delle sedi e del personale diplomatico è una responsabilità primaria delle autoritàesi e un obbligo ai sensi del diritto internazionale”. Lo ha scritto su Twitter l’Alto rappresentante della Politica estera dell’Unione europea Josep Borrell. “La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha condannato gli atti di violenza in. Scontri che hanno causato morti e stasera un assalto all’dell’Ue. L’Europarlamento invita tutte le parti a cessare le ostilità e garantire la sicurezza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Poche ore fa, l'ambasciatore dell'Ue in #Sudan è stato aggredito nella sua residenza. Si tratta di una grave viol… - putino : L'ambasciatore dell'UE in #Sudan ???? è stato aggredito nella sua casa di Khartoum, ha dichiarato l’alto rappresentan… - Antonio_Tajani : In collegamento telefonico da Tokyo con il nostro Ambasciatore in #Sudan seguo gli sviluppi a #Khartoum. La situazi… - zazoomblog : Sudan aggredito nella sua residenza l’ambasciatore dell’Unione europea: «Sta bene» - #Sudan #aggredito #nella… - alesi_enrico : L'ambasciatore dell'Unione Europea in Sudan è stato aggredito nella sua residenza a Khartoum, il che rappresenta 'u… -