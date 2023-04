Sudan, aggredito nella sua residenza l’ambasciatore dell’Unione europea: «Sta bene» (Di lunedì 17 aprile 2023) «Poche ore fa, l’ambasciatore dell’Ue in Sudan è stato aggredito nella sua residenza. Si tratta di una grave violazione della Convenzione di Vienna. La sicurezza delle sedi diplomatiche e del personale è una responsabilità primaria delle autorità Sudanesi e un obbligo previsto dal diritto internazionale». L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell ha annunciato l’aggressione al diplomatico irlandese Aidan O’Hara, rimasto coinvolto negli scontri tra l’esercito e i paramilitari Sudanesi delle Forze di supporto rapido (Rfs) che da giorni infiammano la capitale Khartoum e tutto il Sudan. La portavoce di Borrell Nabila Massrali ha rassicurato sulle condizioni di salute di O’Hara: Sta bene, la sicurezza del personale è la ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) «Poche ore fa,dell’Ue inè statosua. Si tratta di una grave violazione della Convenzione di Vienna. La sicurezza delle sedi diplomatiche e del personale è una responsabilità primaria delle autoritàesi e un obbligo previsto dal diritto internazionale». L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell ha annunciato l’aggressione al diplomatico irlandese Aidan O’Hara, rimasto coinvolto negli scontri tra l’esercito e i paramilitariesi delle Forze di supporto rapido (Rfs) che da giorni infiammano la capitale Khartoum e tutto il. La portavoce di Borrell Nabila Massrali ha rassicurato sulle condizioni di salute di O’Hara: Sta, la sicurezza del personale è la ...

