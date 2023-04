(Di lunedì 17 aprile 2023) SUD– Si è tenuto ildidell’Istituzione deidi. In occasione del 75° anniversario della nascita della Costituzione italiana si è svolto un convegno a, presso il Grand Hotel Villa Irlanda, sul tema “Il cammino delle Istituzioni dal Regno di Napoli alla Repubblica L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Sud Pontino / Cavalieri di Santo Stefano: terzo incontro annuale organizzato dalla Legazione di Gaeta - infotemporeale : Formia / Torna l’antichissima tradizione con la “Festa delle virtù” nel quartiere di Castellone - infotemporeale : Formia / “Rovi di rose”: nuovo racconto di Pasquale Scipione, una storia d’amore, morale e oblio - infotemporeale : Gaeta / Approvazione del bilancio 2022, il comune sarà diffidato dal Prefetto di Latina? - infotemporeale : Formia / Pastificio Paone, incontro al Ministero del Lavoro per proroga della cassa integrazione -

... Moreno Di Legge (presidente Sezione Ucid di Sora - Cassino), Paolo Grignaschi (membro del Comitato Tecnico Scientifico nazionale), Valentina Di Milla (presidente Sezione Ucid di Gaeta -) ...Le investigazioni svolte dai militari del Nucleo Antisofisticazionihanno consentito di confermare le ipotesi investigative della Procura di Latina.... che hanno controllato diversi impianti di distribuzione del. In due distributori della piana di Fondi, le Fiamme Gialle e il personale delle Dogane hanno trovato in tutto 19mila litri ...

Sud Pontino / E' venuto a mancare il professore Filippo Signore, il ... Temporeale Quotidiano

Dalle ore 9 Piazza XIX Maggio e Piazza Mons. Di Liegro ospiteranno il "villaggio della salute". Gaeta – Torna “Gaeta in Salute” la prevenzione scende in piazza. Domenica 23 aprile, dalle ore 9 Piazza ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...