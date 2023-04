Succession 4, chi è il nuovo Cattivo ora che abbiamo perso Logan? (Di lunedì 17 aprile 2023) C'è una teoria su chi sarà a mettere davvero alle corde i fratelli Roy di Succession che, guardando gli episodi passati e le anticipazioni di ciò che resta della stagione finale, ha molto senso. Quando ho guardato la scena della telefonata nell'episodio 3 tra Tom, Kendall, Roman e Shiv, in lacrime, non ho potuto fare a meno di notare una cosa: tutti e tre i figli di Logan stavano parlando attraverso un iPhone, che si vede chiaramente quando la telecamera passa al personaggio di Kieran Culkin. A quel punto ho pensato "Beh, questo significa che almeno sono buoni", perché qualche anno fa Rian Johnson ha detto che Apple non permette a serie o film di mostrare un "Cattivo" che usi uno dei suoi cellulari. A seguire non so spiegare quanto sia è stata grande la mia (non) sorpresa quando, nel momento in cui Tom riattaccava, si ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 aprile 2023) C'è una teoria su chi sarà a mettere davvero alle corde i fratelli Roy diche, guardando gli episodi passati e le anticipazioni di ciò che resta della stagione finale, ha molto senso. Quando ho guardato la scena della telefonata nell'episodio 3 tra Tom, Kendall, Roman e Shiv, in lacrime, non ho potuto fare a meno di notare una cosa: tutti e tre i figli distavano parlando attraverso un iPhone, che si vede chiaramente quando la telecamera passa alnaggio di Kieran Culkin. A quel punto ho pensato "Beh, questo significa che almeno sono buoni", perché qualche anno fa Rian Johnson ha detto che Apple non permette a serie o film di mostrare un "" che usi uno dei suoi cellulari. A seguire non so spiegare quanto sia è stata grande la mia (non) sorpresa quando, nel momento in cui Tom riattaccava, si ...

