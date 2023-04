Striscia la notizia, tapiro per Fedez dopo la vacanza a Dubai (Di lunedì 17 aprile 2023) Nuovo tapiro a Fedez dopo la vacanza a Dubai con la famiglia: la consegna a Striscia la notizia Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il tapiro d’Oro, l’ottavo della carriera, a Fedez per la recente vacanza a Dubai con Chiara Ferragni e figli. «Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita “una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?», chiede il tapiroforo di Striscia. «Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Nuovolacon la famiglia: la consegna alaQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna ild’Oro, l’ottavo della carriera, aper la recentecon Chiara Ferragni e figli. «Come mai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato,averla definita “una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?», chiede ilforo di. «Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : #Calenda e #Renzi, botte da orbi per il fu Centro. L’annuncio del divorzio a “Striscia la notizia”, ma in Parlament… - Nicola23453287 : RT @ohanarifugio: ?? TUTTI VOGLIONO ADOTTARE MIMOSA DI STRISCIA LA NOTIZIA E I SUOI FRATELLI NO? Sono taglie medie (25-28 kg) e hanno tre m… - GossipOne_it : 'Fedez confessa a Striscia la notizia: 'La coerenza non è una mia virtù', ma promette di farsi perdonare' #gfvip… - caffeucciosoc : Fedez e Luis Sal, amicizia al capolinea? Il rapper fa chiarezza a Striscia la notizia: “In questo momento non abbi… - GossipOne_it : 'Fedez confessa a Striscia la notizia: 'La coerenza non è una mia virtù', ma promette di farsi perdonare'… -