Stramaccioni: «Inzaghi deve avere una coppia titolare in attacco» (Di lunedì 17 aprile 2023) Andrea Stramaccioni ha parlato a Dazn, nel programma Sunday Night Square, riguardo la gestione di Inzaghi dell’Inter. coppia – Andrea Stramaccioni ha parlato dei problemi in attacco dell’Inter: «Non vorrei che la presenza di Lukaku pesi. Secondo me il mister deve puntare sulle sicurezze. Mi sembra che con Dzeko e Lautaro l’Inter abbia raccolto diversi risultati. Non vorrei che Inzaghi continui a far giocare il belga per farlo sbloccare. Tra l’altro è un giocatore in prestito che non potrebbe nemmeno essere li il prossimo anno. Devi avere una coppia titolare, Inzaghi da fiducia a tutti a prescindere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Andreaha parlato a Dazn, nel programma Sunday Night Square, riguardo la gestione didell’Inter.– Andreaha parlato dei problemi indell’Inter: «Non vorrei che la presenza di Lukaku pesi. Secondo me il misterpuntare sulle sicurezze. Mi sembra che con Dzeko e Lautaro l’Inter abbia raccolto diversi risultati. Non vorrei checontinui a far giocare il belga per farlo sbloccare. Tra l’altro è un giocatore in prestito che non potrebbe nemmeno essere li il prossimo anno. Deviunada fiducia a tutti a prescindere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Stramaccioni: «Inzaghi deve avere una coppia titolare in attacco» - - FlorianoNizzi : RT @Agato_Agato: Leggo da più parti paragoni tra Inzaghi e Stramaccioni. Strama aveva 35 anni, non aveva mai allenato in serie A, giocava c… - aammaturo : RT @Agato_Agato: Leggo da più parti paragoni tra Inzaghi e Stramaccioni. Strama aveva 35 anni, non aveva mai allenato in serie A, giocava c… - gianpy_italy : RT @Agato_Agato: Leggo da più parti paragoni tra Inzaghi e Stramaccioni. Strama aveva 35 anni, non aveva mai allenato in serie A, giocava c… - Agato_Agato : Leggo da più parti paragoni tra Inzaghi e Stramaccioni. Strama aveva 35 anni, non aveva mai allenato in serie A, gi… -