Stramaccioni | Il tifo del Maradona sarà determinante contro il Milan | Osimhen è importante

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 17 aprile 2023) Andrea, allenatore, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: “A Verona il risultato non è del tutto soddisfacente, ma sono arrivate tante buone notizie. La prima, quella più, è aver ritrovato il dodicesimo uomo in campo, ilcheun fattorenella notte di martedì. Vedere tutta Napoli unita è bellissimo per chi ama lo sport e chi ama il calcio. La seconda, è aver ritrovato un grande. C’è da capire quanti minuti ha da giocare al 100%, quando è entrato a Verona sembrava che il Napoli avesse cambiato 10 giocatori. Il restonelle mani di una serata che il Napoli dovrà vivere con entusiasmo, ma sono certo cheuna grande partita. Politano l’ho visto ...