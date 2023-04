Strage jihadista in Burkina Faso, almeno 42 morti (Di lunedì 17 aprile 2023) La giunta militare del Burkina Faso aveva dichiarato giovedì una “mobilitazione generale” per dare allo stato “tutti i mezzi necessari” per combattere una serie di sanguinosi attacchi imputati ai jihadisti affiliati ad Al-Qaeda e al gruppo dello Stato islamico. La scorsa settimana, 44 civili sarebbero stati uccisi da “gruppi terroristici armati” in due villaggi nel nord-est, vicino al confine con il Niger. È stato uno degli attacchi più letali contro i civili da quando il capitano Ibrahim Traore è salito al potere lo scorso settembre, dopo che 51 soldati sono stati uccisi a febbraio a Deou, nell’estremo nord. Strage jihadista in Burkina Faso almeno 32 volontari dell’esercito e 10 soldati sono morti in attacchi jihadisti nel nord ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) La giunta militare delaveva dichiarato giovedì una “mobilitazione generale” per dare allo stato “tutti i mezzi necessari” per combattere una serie di sanguinosi attacchi imputati ai jihadisti affiliati ad Al-Qaeda e al gruppo dello Stato islamico. La scorsa settimana, 44 civili sarebbero stati uccisi da “gruppi terroristici armati” in due villaggi nel nord-est, vicino al confine con il Niger. È stato uno degli attacchi più letali contro i civili da quando il capitano Ibrahim Traore è salito al potere lo scorso settembre, dopo che 51 soldati sono stati uccisi a febbraio a Deou, nell’estremo nord.in32 volontari dell’esercito e 10 soldati sonoin attacchi jihadisti nel nord ...

Strage jihadista in Burkina Faso, almeno 42 morti AGI - Almeno 32 volontari dell'esercito e 10 soldati sono morti in attacchi jihadisti nel nord del Burkina Faso . Un distaccamento di soldati e volontari civili è stato l'obiettivo di un attacco da ... Almeno 20 morti in Congo per l'attacco di una milizia jihadista - blue News ... nella Repubblica democratica del Congo, che viene attribuita alla milizia jihadista dell'Adf, affiliata all'Isis. La strage avvenuta venerd pomeriggio, ma le autorit del Congo ne danno notizia solo ... Vite che non sono la nostra ...del nuovo appartamento in cui trasferirsi con la fidanzata giusto poche ore prima della strage. Ci ... e quella di Parigi è stata una battaglia di una guerra che nell'ottica jihadista sarà lunga secoli. ... AGI - Almeno 32 volontari dell'esercito e 10 soldati sono morti in attacchi jihadisti nel nord del Burkina Faso . Un distaccamento di soldati e volontari civili è stato l'obiettivo di un attacco da ...... nella Repubblica democratica del Congo, che viene attribuita alla miliziadell'Adf, affiliata all'Isis. Laavvenuta venerd pomeriggio, ma le autorit del Congo ne danno notizia solo ......del nuovo appartamento in cui trasferirsi con la fidanzata giusto poche ore prima della. Ci ... e quella di Parigi è stata una battaglia di una guerra che nell'otticasarà lunga secoli. ... Strage jihadista in Burkina Faso, almeno 42 morti AGI - Agenzia Italia Strage jihadista in Burkina Faso, almeno 42 morti Un gruppo di uomini armati ha attaccato un distaccamento di soldati e volontari civili nel Nord del Paese. L'esercito afferma, da parte sua, di aver "neutralizzato almeno 50 terroristi" nel contrattac ... Burkina Faso, 40 morti in un attacco jihadista Uomini armati non identificati hanno attaccato un gruppo di militari e volontari civili ad Aoréma, nel nord del Burkina Faso ... Un gruppo di uomini armati ha attaccato un distaccamento di soldati e volontari civili nel Nord del Paese. L'esercito afferma, da parte sua, di aver "neutralizzato almeno 50 terroristi" nel contrattac ...Uomini armati non identificati hanno attaccato un gruppo di militari e volontari civili ad Aoréma, nel nord del Burkina Faso ...