Strage di Erba, possibile riapertura del caso. La richiesta del Procuratore (Di lunedì 17 aprile 2023) A distanza di quasi 18 anni dal terribile accaduto, la Strage di Erba sembra essere pronta ad arricchirsi di un nuovo, sorprendente, capitolo giudiziario. A rivalutare, potenzialmente, le responsabilità di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la coppia di coniugi ritenuta responsabile degli omicidi nel dicembre 2007 di Raffaella Castagna, il figlio Yousef, la madre Raffaella e la vicina Valeria Cherubini, sarebbe il Procuratore generale Cuno Tarfusser. La richiesta di riaprire il caso sarebbe motivata dall’“insopportabile pensiero che due persone, probabilmente vittime di errore giudiziario, stiano scontando l’ergastolo”. 58 pagine di documento presentate ai vertici rappresentati dal Procuratore generale Francesca Nanni e dall’avvocato generale Lucilla Tontodonati, i quali dovranno ... Leggi su zon (Di lunedì 17 aprile 2023) A distanza di quasi 18 anni dal terribile accaduto, ladisembra essere pronta ad arricchirsi di un nuovo, sorprendente, capitolo giudiziario. A rivalutare, potenzialmente, le responsabilità di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la coppia di coniugi ritenuta responsabile degli omicidi nel dicembre 2007 di Raffaella Castagna, il figlio Yousef, la madre Raffaella e la vicina Valeria Cherubini, sarebbe ilgenerale Cuno Tarfusser. Ladi riaprire ilsarebbe motivata dall’“insopportabile pensiero che due persone, probabilmente vittime di errore giudiziario, stiano scontando l’ergastolo”. 58 pagine di documento presentate ai vertici rappresentati dalgenerale Francesca Nanni e dall’avvocato generale Lucilla Tontodonati, i quali dovranno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano' #strageerba #rosa… - Agenzia_Ansa : Strage di Erba, si valuta se riaprire il caso. Il pg: 'Olindo e Rosa forse vittime di errore' #ANSA - fattoquotidiano : “Rosa e Olindo sono innocenti e vittime di un errore giudiziario”: la procura di Milano valuta di riaprire il caso… - cicciagatta : RT @davidepollak2: Strage di Erba: il Procuratore Generale di Milano (in sostanza: l'ACCUSA) dice che Olindo e Rosa sono in galera da INNOC… - Andrea02021955 : RT @dur_matt: Spero che la riapertura del processo per la strage di erba faccia giustamente perdere la fiducia agli italiani nel sistema gi… -