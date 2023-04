Strage di Erba | Olindo e Rosa forse innocenti | si profila la revisione del processo

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 17 aprile 2023)Romano eBazzi, all’ergastolo per ladi(Como) dell’11 dicembre 2006, sono davvero? Non sono più solo i cronisti ‘d’assalto’ della trasmissione Le Iene a esporre dubbi: adesso è il procuratore di Milano a chiedere che la magistratura prenda seriamente in considerazione ladel. In pratica la coppia passata alla storia della cronaca nera italiana come ‘diabolica’ sarebbe innocente e vittima di un allucinante ‘errore’ giudiziario. Dopo 17 anni la stessa pubblica accusa mette in dubbio quanto fatto in precedenza.Romano eBazzi in un’immagine d’archivio. Foto Ansa“Errori in 3 gradi di giudizio” Infatti il procuratore che oggi sostiene l’accusa – il pg di Milano Cuno ...