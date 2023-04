Strage di Erba, l’ira dei fratelli Castagna: «Olindo e Rosa hanno ucciso brutalmente, non sono vittime innocenti» (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo la notizia della revisione del processo per la Strage di Erba, arriva lo sfogo dei familiari delle vittime. Pietro e Giuseppe Castagna, che nella Strage persero la madre Paola Galli, la sorella Raffaella e il nipote Youssef, di due anni, esprimono in un post su Facebook tutta la loro amarezza dopo il clamore che si è riacceso sul caso con il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che ha firmato una richiesta di revisione – ora al vaglio dei vertici della procura generale – della condanna all’ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi. La rabbia dei familiari su Facebook «Era l’ottobre del 2018, avevo scritto questo. Speravo fosse finita ma ci risiamo. Noi non diremo nulla. Non parleremo più con giornali o altro. Questo era e rimane il nostro pensiero…», ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo la notizia della revisione del processo per ladi, arriva lo sfogo dei familiari delle. Pietro e Giuseppe, che nellapersero la madre Paola Galli, la sorella Raffaella e il nipote Youssef, di due anni, esprimono in un post su Facebook tutta la loro amarezza dopo il clamore che si è riacceso sul caso con il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che ha firmato una richiesta di revisione – ora al vaglio dei vertici della procura generale – della condanna all’ergastolo diRomano eBazzi. La rabbia dei familiari su Facebook «Era l’ottobre del 2018, avevo scritto questo. Speravo fosse finita ma ci risiamo. Noi non diremo nulla. Non parleremo più con giornali o altro. Questo era e rimane il nostro pensiero…», ...

