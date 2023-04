Stop all’import di grano ucraino da Polonia e Ungheria, le proteste dell’Ue (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Ue non ha preso di buon grado lo Stop all’import del grano ucraino e di altri prodotti agricoli provenienti da Kiev annunciato dalla Polonia e dall’Ungheria. Il timore di Bruxelles è dato dalla possibilità che, dopo le scelte operate da Varsavia e Budapest, si verifichi un effetto domino che potrebbe coinvolgere anche altri Paesi dell’Europa dell’Est. Per questo motivo, l’Unione europea ha tuonato che “azioni unilaterali non sono accettabili”. Lo Stop all’import del grano ucraino imposto da Polonia e Ungheria fa infuriare l’Ue Per quanto riguarda lo smistamento del grano ucraino nel Vecchio continente, parte del prodotto rimane troppo spesso bloccato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Ue non ha preso di buon grado lodele di altri prodotti agricoli provenienti da Kiev annunciato dallae dall’. Il timore di Bruxelles è dato dalla possibilità che, dopo le scelte operate da Varsavia e Budapest, si verifichi un effetto domino che potrebbe coinvolgere anche altri Paesi dell’Europa dell’Est. Per questo motivo, l’Unione europea ha tuonato che “azioni unilaterali non sono accettabili”. Lodelimposto dafa infuriare l’Ue Per quanto riguarda lo smistamento delnel Vecchio continente, parte del prodotto rimane troppo spesso bloccato ...

