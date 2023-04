(Di lunedì 17 aprile 2023) Serie B nuova classifica – Dopo l’udienza di questa mattina, il Tribunale federale nazionale ha sanzionato la, formazione che milita in Serie B, con 3di penalizzazione che fanno scendere in classifica i calabresi da 49 a 46. I 3disono stati inflitti per il mancato pagamento in favore L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : L'#Inter ha deciso che a fine stagione non rinegozierà con il #Chelsea per il prestito di #Lukaku. Questione di cos… - fattoquotidiano : Banca d’Italia: “Mutui più cari, depositi che si assottigliano e famiglie sempre più indebitate”. Ma per Meloni non… - FBiasin : “L’#Inter non ragiona su un premio ai giocatori per il quarto posto”. (Via @marifcinter) Anche perché, diciamolo,… - CalcioFinanza : Stipendi non pagati: tre punti di penalità alla #Reggina. La nuova classifica della #SerieB 2022/23… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: L'#Inter ha deciso che a fine stagione non rinegozierà con il #Chelsea per il prestito di #Lukaku. Questione di costi sul m… -

leggi anche Enel, perché le nuove nominepiacciono ai mercati La biografia di Flavio Cattaneo ... " Per l'ad Flavio Cattaneo, anche lui al terzo mandato, glidi otto anni si sono fermati a ...Mazzata Juventus per la manovra: la sentenza arriva in diretta. Ecco quello che potrebbe succedere attorno alla squadra di Allegri Saranno giorni intensi per la Juventus di Massimiliano Allegri. Perché prima della gara di ...Nonostante gli, però, sembra che per cercare di dare una spinta in più ai calciatori per ... di fatto, i tifosi interisti potrebbero pensare che l'organicoabbia abbastanza attaccamento ...

Non ci sono i soldi per gli stipendi dei lavoratori Face work: 130 dipendenti in bilico ilgazzettino.it

La Uefa poi non rimane estranea a questi fatti». The post Caressa rivela: «So questa cosa sull’inchiesta stipendi Juve» appeared first on Juventus News 24.La Procura Federale ha chiesto 3 punti da scontarsi nella stagione sportiva in corso, in serata il pronunciamento del Tfn In arrivo una penalizzazione per la Reggina, a causa del ritardo del pagamento ...