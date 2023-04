Stefania Caroli | chi è la moglie di Paolo Noise | “Sono pazzo di lei”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il nome diè poco noto tra i più, ma una buona fetta dei personaggi del mondo dello spettacolo sanno bene chi sia. Meglio conosciuta semplicemente come “la Stefy”, è una nota imprenditrice e ha un lungo curriculum come sales manager. Balzata agli onori della cronaca per il matrimonio con una delle voci storiche di Radio 105,è legata al compagno da diversi anni, ma le nozzestate celebrate solo nel 2018.è sposata con il conduttore radiofonico, voce di Radio 105. I dueconvolati a nozze la prima volta nel 2014, a Miami, poi hanno celebrato il matrimonio con rito civile nel 2018 a Scandiano, città natale della ...