Stati Uniti - Prime "vittime" del protezionismo di Biden: saltano gli incentivi per Audi, BMW, Nissan e VW (Di lunedì 17 aprile 2023) Le politiche protezionistiche dell'amministrazione Biden in materia di minerali e componenti per elettriche e ibride plug-in entrano di fatto in vigore, facendo - come previsto - le Prime "vittime". Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha infatti diffuso l'elenco dei modelli che, a partire dal 18 aprile, potranno accedere alle agevolazioni fiscali stabilite dall'Inflation Reduction Act (IRA), vincolate al rispetto di specifici requisiti in termini di approvvigionamento di materie Prime e batterie. Le vetture che soddisfano i parametri di origine fissati dalla normativa possono godere di crediti fiscali per un massimo di 7.500 dollari e non mancano le sorprese, visto che nella lista delle venture incentivabili mancano le elettriche o le ibride plug-in di marchi europei, ...

