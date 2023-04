State Of Mind celebra l’ultimo disco di Guè Pequeno (Di lunedì 17 aprile 2023) 5tate Of Mind presenta la nuova capsule EMME-I Miracles – Madreperla Limited Edition, per celebrare l’ultimo disco di Guè “In strada faccio swing, bevo un litro di Nikka, e vedo la Madonnina con il mitra”. Le rime del rapper Guè arrivano dirette e taglienti in Tuta Maphia, uno dei brani più amati del suo ultimo disco Madreperla, uscito il 13 gennaio di quest’anno e già successo di critica e di pubblico. Il pezzo rievoca tutta l’attitudine street propria dei più grandi classici del genere Hip Hop, aggiungendo quel tocco che potremmo definire cinematografico, marchio di fabbrica dell’artista. La panoramica che viene fatta all’interno di questo verso punta i riflettori su un unico elemento: la Madonna citata, che rappresenta non solo il simbolo di Milano, veglia onnipresente in cima al Duomo della città, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 aprile 2023) 5tate Ofpresenta la nuova capsule EMME-I Miracles – Madreperla Limited Edition, perredi Guè “In strada faccio swing, bevo un litro di Nikka, e vedo la Madonnina con il mitra”. Le rime del rapper Guè arrivano dirette e taglienti in Tuta Maphia, uno dei brani più amati del suo ultimoMadreperla, uscito il 13 gennaio di quest’anno e già successo di critica e di pubblico. Il pezzo rievoca tutta l’attitudine street propria dei più grandi classici del genere Hip Hop, aggiungendo quel tocco che potremmo definire cinematografico, marchio di fabbrica dell’artista. La panoramica che viene fatta all’interno di questo verso punta i riflettori su un unico elemento: la Madonna citata, che rappresenta non solo il simbolo di Milano, veglia onnipresente in cima al Duomo della città, ...

