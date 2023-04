Starship di Space X | come seguire il lancio in diretta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MistressELW : @gis_giannuzzo Il lancio dello Starship di Space X di domani, possibilmente dalla diretta di @chpdbproject ?? - lucanardi_space : Comunque se tutto va come deve, domani questi affari si accenderanno per il primo test del razzo più potente mai co… - full_starship : @eager_space @culpable_mink None ?? - cheaterbag : RT wireditalia 'Diversi indizi suggeriscono che il lancio nell’orbita terrestre sia dietro l'angolo. Si tratterebbe… - wireditalia : Diversi indizi suggeriscono che il lancio nell’orbita terrestre sia dietro l'angolo. Si tratterebbe di un collaudo… -

Musk ha confermato che stanno continuando i preparativi per una seconda rampa di lancio dial KennedyCenter, ma che prima di eseguire dei lanci da lì, dovranno completare Starbase (e ...La motivazione: "Rocket launching" e "debris". Anche la Federal Aviation Administration prevede attività a Boca Chica perSuperheavy a cominciare dal 17 aprile.Il più antico buco nero Il James WebbTelescope è riuscito ad individuare quello che ad oggi ... il Flexible Logistics and Exploration (Flex) in una missione della nave spazialesulla ...

È il giorno del primo volo di Starship: primo test della navetta per la Luna (e Marte) la Repubblica

Elon Musk is not sure Starship's first orbital test launch will be a success, but said "excitement guaranteed" after his company announced it could carry out the major trial run today.Elon Musk says that so long as Starship doesn't explode on the launch pad, the launch will be considered successful.