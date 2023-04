Star Wars | l' ingombrante peso della trilogia sequel

(Di lunedì 17 aprile 2023) Con l'annuncio allaCelebration del nuovo film di Sharmeen Obaid-Chinoy che presenterà nuovamente Rey, è opportuno riflettere su quali ostacoli sta provando a superare la Lucasfilm in merito agli ultimi tre capitolisaga.è un franchise alla deriva, nonostante prodotti come The Mandalorian e Andor abbiano dimostrato che, con impegno, dedizione e senza abbandonarsi a facili seduzioniForza (come il puro fanservice) si può ancora portare avanti questo universo fantascientifico. Purtroppo, però, la recenterappresenta un precedente pericoloso che la fanbase e la critica non dimenticheranno facilmente. Certo, in questi tre film, usciti tra il 2015 e il 2019, non è proprio tutto da buttare, ma è evidente che ...

è un franchise alla deriva, nonostante prodotti come The Mandalorian e Andor abbiano dimostrato che, con impegno, dedizione e senza abbandonarsi a facili seduzioni della Forza (come il puro ...Dopo il trailer di Ahsoka emergono nuovi dettagli sull'imminente serie TV live action Ahsoka. L'annuncio di Lars Mikkelson come Grande Ammiraglio Thrawn è stato tra le grandi rivelazione diCelebration. Ma l'iconico cattivo dell'originaleExtended Universe dovrà confrontarsi con Ray Stevenson e Ivanna Sakhno (l'attrice ha rivelato che la serie TV di Ahsoka sarà molto ...Le guardie pretoriane fecero infatti la loro comparsa per la prima volta in: Gli Ultimi Jedi : la loro presenza è uno degli elementi più importanti di una delle scene più apprezzate del ...

Star Wars: secondo un report, Kathleen Kennedy non era entusiasta all'idea di un film prodotto da Kevin Feige BadTaste.it Cinema

Star Wars: Battlefront 3 è stato cancellato quando era praticamente pronto. A dirlo è stato lo sviluppatore Michael Barclay, attualmente lead level designer in Naughty Dog, che ne ha scritto ...