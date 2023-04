Stangata in Serie B | 3 punti di penalizzazione | la nuova classifica

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il campionato diB è entrato nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione, playoff e salvezza. Le squadre vicine al salto di categoria sono Frosinone e Genoa, poi è bagarre per la zona playoff. Larischia di essere condizionata dalle penalizzazioni, l’ultimo provvedimento è stato contro la Reggina. “Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Reggina 1914 (B) con 3diinda scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi ...