squola_pubblica | Contemporay Locus e Università di Bergamo per gli insegnanti bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 aprile 2023). Si conclude #squola pubblica, il progetto di arte partecipata dell’artista Marcella Vanzo nato per sviluppare nuovi modelli didattici, in presenza e a distanza, che utilizzano l’arte come modello di ricerca. L’iniziativa, realizzata da Associazione Contemporarydi– Scienze della Formazione Primaria, ha preso il via sabato 11 marzo e si è sviluppata in 5 incontri on-line dedicati aglidelle scuole primarie bergamasche, con particolare attenzione ai quartieri e ai territori periferici. Mercoledì 19 aprile dalle 17 alle 19, al Monastero del Carmine, si terrà la riflessione e la restituzione pubblica dell’esperienza. Pratico, poetico, politico, #squola pubblica vuole esplorare le potenzialità dell’arte per immaginare e sperimentare nuovi percorsi didattici ...