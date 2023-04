Squestrate in mare due tonnellate di cocaina in Sicilia | vale 400 milioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) I colli galleggianti, in attesa di essere recuperati dai destinatari, sono stati rinvenuti dalle forze dell’ordine al largo della costa orientale della: la droga era imballata in circa 70 colli,per un valore di mercato stimato in oltre 400di euro. Si tratta di uno dei più ingenti ritrovamenti di sostanza stupefacente mai effettuato sul territorio nazionale. Droga: sequestrate induedi, cosa è successo inDuedi, per un valore di mercato stimato in oltre 400di euro, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza. L’operazione di recupero della droga, rinvenuta inal largo della costa orientale della ...