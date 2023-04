Sportiello | almeno due miracoli Ederson cresce ancora | delude l’attacco

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 aprile 2023)7 – Legittima pienamente la scelta tecnica di Gasperini di preferirlo a Musso. La parata nel finale vale un punto preziosissimo. E non è l’unica. Toloi 5.5 – Sempre lucido a spezzare la linea in avanti coi tempi giusti, anche nei momenti di difficoltà del primo tempo. Come a Cremona, però, commette un fallo di mano (per quanto dubbio) in un momento delicato e stavolta si fa prendere dal nervosismo, calando. Djimsiti 6 – Cabral è un cliente complicato e lo costringe ad una partita ansiosa, in cui comunque tiene botta. Scalvini 5.5 – Cerca di forzare alcuni lanci lunghi senza grossi riscontri. Aiutato da Zappacosta, rischia comunque poco, ma ha indubbiamente offerto prove migliori. Palomino (76’) 6 – Ci mette fisicità e presenza. Maehle 6.5 – Tira fuori dal nulla un gol che poteva avere un peso specifico incalcolabile per il prosieguo della stagione ...