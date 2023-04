Sport in lutto, il pilota muore davanti al figlio di 8 anni. Incidente in pista, coinvolte 4 moto (Di lunedì 17 aprile 2023) Incidente durante la Coppa Italia Velocità a Misano, la pista dedicata a Marco Simoncelli, il pilota morto morto a 24 anni durante il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, nel 2011. Morto il pilota 46enne di Fossano (CN) era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Il pilota deceduto è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il pilota è purtroppo morto. La FMI, il promotore del Trofeo e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la gara nel rispetto della tragedia che ha colpito il mondo Sportivo. Fabrizio Giraudo, imprenditore edile di 46 anni che viveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)durante la Coppa Italia Velocità a Misano, ladedicata a Marco Simoncelli, ilmorto morto a 24durante il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, nel 2011. Morto il46enne di Fossano (CN) era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Ildeceduto è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, ilè purtroppo morto. La FMI, il prore del Trofeo e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la gara nel rispetto della tragedia che ha colpito il mondoivo. Fabrizio Giraudo, imprenditore edile di 46che viveva ...

