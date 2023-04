Spolverino in rispolvero La più classica delle alternative al trench beige | se possibile | ancora più chic

(Di lunedì 17 aprile 2023) Dici giaccaprimaverile e pensi subito al classico. Ma c’è un altro intramontabile che sboccia in questa stagione: loda donna elegante. Gli anglofoni lo chiamano car coat, e in verità è un modello di soprabito piuttosto unisex: caratteristiche principali che lo distinguono, il collo a camicia anziché il bavero, i bottoni frontali, il taglio dritto e la mancanza della cintura. 5 outfit con loPE23 guarda le foto Leggi anche › Come ...

E si indossa per sfrecciare in città. Come Ecco le idee più aggiornate per abbinare lo spolverino e “rispolverarlo” – è il caso di dirlo – con stile. Canotta bianca e jeans Il mix ideale e ...