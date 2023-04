(Di lunedì 17 aprile 2023)allo stadio Picco per l'del martedì in vista didoria -. Il club aquilotto ha deciso di permettere ai tifosi di assistere ad una parte della terza sessione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Spezia, allenamento a porte aperte verso la Samp. Settore ospiti solo a residenti Spezia e possessori Eagle Card |… - AnsaLiguria : Spezia, allenamento a porte aperte verso la Samp. Settore ospiti solo a residenti Spezia e possessori Eagle Card… - glooit : Spezia, allenamento a porte aperte verso la Samp leggi su Gloo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Spezia, allenamento a porte aperte verso la Samp Settore ospiti solo a residenti Spezia e possessori Eagle Card - Spezia_1906 : ?? Terzo allenamento a porte aperte al #Picco ?? Appuntamento sugli spalti per dare manforte alle Aquile ? News orari… -

Porte aperte allo stadio Picco per l'del martedì in vista di Sampdoria -. Il club aquilotto ha deciso di permettere ai tifosi di assistere ad una parte della terza sessione settimanale che porta all'importante partita ...Rientra contro il Monza, ma, due giorni dopo, inè costretto allo stop per un problema ... Infine, il ritorno graduale contro il Monza fino alla rete di venerdì a Ladopo un lungo ...Domani dovremo vincere perchè ieri (venerdì ndr) la Lazio, con il successo contro lo, ci ha ... Kean non dovrebbe essere a disposizione perchè nell'di venerdì ha accusato un fastidio ...

Spezia, allenamento a porte aperte verso la Samp Agenzia ANSA

I tifosi potranno assistere alla seduta dalle tribune del Picco. Semplici ritrova Bastoni, Reca e Zurkowski, ma perde Ampadu per squalifica ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...