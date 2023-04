Spazio | rimandato il flight test della navetta Starship di SpaceX

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... daniabbondanza : @ASI_spazio @SpaceX @NASA Lancio rimandato alla prossima finestra per un problema tecnico. - vitasportivait : @lostrispk Certo! Abbiamo rimandato al nostro canale, per motivi di spazio, dove c'è tutto. - MaryEEvee_ : Mamma mia, rimandato di quasi un anno, per giunta dopo essersi accaparrato uno spazio corposo in uno State of Play… - NegrelliRoberta : RT @ASI_spazio: Il lancio di @ESA_JUICE è rimandato al 14 aprile ore 14:14 Guarda il replay dell'evento organizzato da @ASI_spazio con le… - Thales_Alenia_S : RT @ASI_spazio: Il lancio di @ESA_JUICE è rimandato al 14 aprile ore 14:14 Guarda il replay dell'evento organizzato da @ASI_spazio con le… -

Quello della SN24 è il primo test di volo nellodella navetta di Space X scelta dalla Nasa come lander lunare, in configurazione completa, posizionata sulla sommità del razzo Super Heavy, alto ...Starship è progettato per portare un giorno persone e carichi utili in orbita e nello...PRIMO TEST DI VOLO INTEGRATO PER STARSHIP Un problema di pressurizzazione al primo stadio del ...... è statoa causa di una valvola pressurizzata congelata. Lo stop temporaneo è stato ... Il veicolo spaziale non ha né equipaggio né carico a bordo e viene portata nellodal razzo Super ...

Spazio: problemi tecnici, lancio rimandato per Starship di SpaceX Euronews Italiano

Quello della SN24 è il primo test di volo nello Spazio della navetta di Space X scelta dalla Nasa come lander lunare, in configurazione completa, posizionata sulla sommità del razzo Super Heavy, alto ...L'astronave Starship di SpaceX è progettata per portare un giorno persone e carichi utili in orbita e nello spazio profondo.