Sparatorie nelle scuole in Usa, una docente italiana: “Molti si licenziano per paura di morire. Siamo stanchi, nessuno ci ascolta” (Di lunedì 17 aprile 2023) Ogni anno, negli Stati Uniti, più di 30.000 persone perdono la vita a causa di armi da fuoco, con una media di trenta vittime al giorno. La maggior parte delle vittime sono giovani adulti tra i 18 e i 35 anni, e un terzo di loro sono minori di 20 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 aprile 2023) Ogni anno, negli Stati Uniti, più di 30.000 persone perdono la vita a causa di armi da fuoco, con una media di trenta vittime al giorno. La maggior parte delle vittime sono giovani adulti tra i 18 e i 35 anni, e un terzo di loro sono minori di 20 anni. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ronzidante : RT @serebellardinel: #USA Oltre sei le vittime complessive nelle diverse sparatorie e decine di feriti! Si ammazzano come cani gli esportat… - cristinapasque : RT @serebellardinel: #USA Oltre sei le vittime complessive nelle diverse sparatorie e decine di feriti! Si ammazzano come cani gli esportat… - robygt77 : @The_IAM_guy Assolutamente si. Cristo, guarda solo le sparatorie nelle scuole. - brongosalvatore : RT @serebellardinel: #USA Oltre sei le vittime complessive nelle diverse sparatorie e decine di feriti! Si ammazzano come cani gli esportat… - dukana2 : RT @serebellardinel: #USA Oltre sei le vittime complessive nelle diverse sparatorie e decine di feriti! Si ammazzano come cani gli esportat… -