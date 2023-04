Spalletti vuole il solito Napoli “Dobbiamo essere noi stessi”

(Di lunedì 17 aprile 2023)(ITALPRESS) – “cercare di non deformarci,noi, quelli che abbiamo fatto vedere durante tutto il campionato. Per fare un buon risultato bisogna fare una buona prestazione, non ci sono altre strade”. Lucianoriil “suo”in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Milan, domani al “Maradona”. Negli ultimi due confronti, compresa l’andata a San Siro, hanno avuto la meglio i rossoneri. “Ci siamo appuntati quello che è successo nelle partite precedenti, dovremoun pò più bravi. Dall’andata siamo usciti con qualche svantaggio ma senza rimorsi – continua– Davanti avremo un avversario tosto, composto bene, che ha tutte le qualità, ...

Qualsiasi cosa che riguarda il successo - sottolinea ancora- ha due cartelli, 'entratà e 'uscità. Non saremmo felici di uscire, saremmo felici solo se passassimo il turno. Se uscissimo ...Luciano, allenatore del Napoli , ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions ... E un conto è andare a mordere quando muovono palla perché ciuna squadra che copre ...Qualsiasi cosa che riguarda il successo - sottolinea ancora- ha due cartelli, 'entrata' e 'uscita'. Non saremmo felici di uscire, saremmo felici solo se passassimo il turno. Se uscissimo ...

Il titolo, Luciano Spalletti lo dà alla fine: «Domani non c’è nessun rischio per noi: rischiamo la felicità infinita». Il Napoli vuole essere felice, tutta Napoli vuole essere felice: «Partite come ...E un conto è andare a mordere quando muovono palla perché ci vuole una squadra che copre tutti gli spazi, che è tutta disponibile, altrimenti si lasciano dei vuoti e gli altri ci vanno dentro. Sono ...