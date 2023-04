Spalletti: “Non vogliamo uscire. Sarà la notte delle stelle in cui rischiamo la felicità infinita” (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 6 minuti Luciano Spalletti torna nuovamente a parlare e lo fa per una occasione storica: la vigilia del quarto di finale di Champions League. La partita è Napoli-Milan e si riparte dall’1-0 di San Siro per i rossoneri: “Avendoci giocato già due volte in maniera così ravvicinata si va ad analizzare ancora più nel profondo. Ci sono sempre tante cose da sistemare. Da quando è stata riformata questa squadra siamo partiti con una idea di calcio. Se c’è un dialogo che dura da anni non ci si può discostare totalmente. Bisogna trovare degli accorgimenti a delle cose che possono accadere durante la partita, come nelle ripartenze in cui il Milan ha delle qualità differenti rispetto a tante altre squadre. Ha questa facilità di avvicinarsi anche col portiere. Quando sono in difficoltà ripartono sempre da Maignan. La cura dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 6 minuti Lucianotorna nuovamente a parlare e lo fa per una occasione storica: la vigilia del quarto di finale di Champions League. La partita è Napoli-Milan e si riparte dall’1-0 di San Siro per i rossoneri: “Avendoci giocato già due volte in maniera così ravvicinata si va ad analizzare ancora più nel profondo. Ci sono sempre tante cose da sistemare. Da quando è stata riformata questa squadra siamo partiti con una idea di calcio. Se c’è un dialogo che dura da anni non ci si può discostare totalmente. Bisogna trovare degli accorgimenti acose che possono accadere durante la partita, come nelle ripartenze in cui il Milan haqualità differenti rispetto a tante altre squadre. Ha questa facilità di avvicinarsi anche col portiere. Quando sono in difficoltà ripartono sempre da Maignan. La cura dei ...

