Spalletti lancia Osimhen: “Sta benissimo, fa paura al Milan. Vi svelo un retroscena “ (Di lunedì 17 aprile 2023) Notizie Napoli-Milan di Uefa Champions League. Luciano Spalletti recupera Victor Osimhen, gioca titolare allo stadio Maradona. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Napoli-Milan. L’incontro con i giornalisti è stato anticipato dalle parole del tecnico e di Juan Jesus a Sky. Tra gli argomenti trattati da Spalletti c’è stato anche quello del recupero di Osimhen. Napoli-Milan: come sta Osimhen A Spalletti è stato chiesto quali sono le condizioni fisiche di Osimhen: “Sta benissimo” ha rassicurato il tecnico che poi ha aggiunto: “Ha svolto tutto l’allenamento ed ha fatto 20 minuti in cui ci ha fatto capire di essere guarito del tutto anche nella partita ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) Notizie Napoli-di Uefa Champions League. Lucianorecupera Victor, gioca titolare allo stadio Maradona. Lucianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Napoli-. L’incontro con i giornalisti è stato anticipato dalle parole del tecnico e di Juan Jesus a Sky. Tra gli argomenti trattati dac’è stato anche quello del recupero di. Napoli-: come staè stato chiesto quali sono le condizioni fisiche di: “Sta” ha rassicurato il tecnico che poi ha aggiunto: “Ha svolto tutto l’allenamento ed ha fatto 20 minuti in cui ci ha fatto capire di essere guarito del tutto anche nella partita ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : 'Ritorno col Milan? Bisogna essere squadra in tutto e per tutto' Spalletti lancia la sfida ai rossoneri nel post p… - Bukaniere : RT @GrandenapoliNA: Le parole di Spalletti dopo Napoli-Milan - GrandenapoliNA : Le parole di Spalletti dopo Napoli-Milan - NodariCristian : @Andre_Dalma @iljackmora Eh ma le difese vanno in panico quando lancia a 70 metri... la più grande trollata di Spal… - Ftbnews24 : #Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Pioli si affida a Leao, Spalletti lancia Elmas titolare #Champions League,… -