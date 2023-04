(Di lunedì 17 aprile 2023) Alla vigilia della super sfida di ritorno in Champions League contro il Milan, Lucianoha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente radiofonica di riferimento per tutto l'ambiente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Spalletti: 'La pace coi tifosi? Merito del presidente. Osimhen regala entusiasmo': Spalletti: 'La pace coi tifosi?… - Gazzetta_it : #Spalletti: 'La pace coi tifosi? Merito del presidente. Osimhen regala entusiasmo' #Napoli - Raffael09417931 : RT @Raffael09417931: #NapoliMilan Colpo di teatro di ADL. Convoca tutti i capi delle tifoserie azzurre e scoppia la Pace! Vs il Milan fina… - Raffael09417931 : #NapoliMilan Colpo di teatro di ADL. Convoca tutti i capi delle tifoserie azzurre e scoppia la Pace! Vs il Milan f… -

La "" tra tifosi e De Laurentiisha poi continuato parlando del big match di domani contro i rossoneri, sottolineando l'importanza del riavvicinamento dei tifosi dopo gli screzi con ...fatta, anche se sembra più una tregua armata. Capitolo chiuso, senza lieto fine. Sono passate ... Le dichiarazioni congiunte ("Uniti per vincere") fanno sponda all'appello - minaccia die ...Scrive: bravoa mettere tutti in allarme. A scriverlo è Riccardo Signori: 'Il Napoli in maschera fa attrazione e sensazione. Lo sanno bene i tifosi suoi. E Osimhen ha messo poco a ...

Spalletti: “Pace con i tifosi merito di De Laurentiis. Ora è tutto più facile per noi” Alfredo Pedullà

Alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions contro il Milan, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti alle 18.00 risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Maradona.La "pace" con i tifosi Spalletti ha poi continuato parlando del big match di domani contro i rossoneri, sottolineando l'importanza del riavvicinamento con i tifosi: "Quando ho visto che c'è stato il ...