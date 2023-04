Spalletti e la mossa ‘a sorpresa’ per battere il Milan in Champions (Di lunedì 17 aprile 2023) Lobotka libero dalla marcatura di Bennacer: la mossa tattica a sorpresa del tecnico partenopeo Luciano Spalletti nella sfida di domani con il Milan. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha deciso di adottare una mossa a sorpresa per sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan, liberando Stanislav Lobotka dalla pressione della squadra rossonera. L’obiettivo è quello di fornire al giocatore maggiore libertà di movimento in campo, permettendogli di sfuggire alla marcatura dell’algerino Bennacer che lo aveva costantemente tenuto sotto controllo nella precedente partita di Champions League, terminata con la vittoria ‘di misura’ della compagine allenata da Stefano Pioli: “La chiave tattica è fra le mani e soprattutto fra i piedi ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) Lobotka libero dalla marcatura di Bennacer: latattica a sorpresa del tecnico partenopeo Lucianonella sfida di domani con il. Il tecnico del Napoli, Luciano, ha deciso di adottare unaa sorpresa per sfida di ritorno dei quarti di finale dicontro il, liberando Stanislav Lobotka dalla pressione della squadra rossonera. L’obiettivo è quello di fornire al giocatore maggiore libertà di movimento in campo, permettendogli di sfuggire alla marcatura dell’algerino Bennacer che lo aveva costantemente tenuto sotto controllo nella precedente partita diLeague, terminata con la vittoria ‘di misura’ della compagine allenata da Stefano Pioli: “La chiave tattica è fra le mani e soprattutto fra i piedi ...

