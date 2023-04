Spalletti: «Domani non rischiamo niente, rischiamo solo la felicità infinita» (Di lunedì 17 aprile 2023) Spalletti in conferenza ha risposto alla domanda se il Napoli si senta già nella storia. «Il Napoli già nella storia? Non lo so, bisogna vedere. Domani sera è una partita di stelle. Esserci dentro è già qualcosa di importante. Noi vogliamo andare avanti, vogliamo vincere. Giocheremo per vincere, senza fare troppi calcoli, mantenendo ovviamente un equilibrio. Stare qui a difendere quel che si è fatto finora significherebbe credere di non poter fare di più. Non c’è nessun rischio nella partita di Domani sera. rischiamo solo la felicità infinita». A proposito del Milan ha detto: «Avendoci giocato due volte in maniera ravvicinata, si va a lavorare in profondità su qualche dettaglio, ci sono sempre cose da sistemare. Noi siamo partiti con un’idea di calcio, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023)in conferenza ha risposto alla domanda se il Napoli si senta già nella storia. «Il Napoli già nella storia? Non lo so, bisogna vedere.sera è una partita di stelle. Esserci dentro è già qualcosa di importante. Noi vogliamo andare avanti, vogliamo vincere. Giocheremo per vincere, senza fare troppi calcoli, mantenendo ovviamente un equilibrio. Stare qui a difendere quel che si è fatto finora significherebbe credere di non poter fare di più. Non c’è nessun rischio nella partita disera.la». A proposito del Milan ha detto: «Avendoci giocato due volte in maniera ravvicinata, si va a lavorare in profondità su qualche dettaglio, ci sono sempre cose da sistemare. Noi siamo partiti con un’idea di calcio, ...

