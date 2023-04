Spalletti | “Col Verona poco lucidi Ho in mente la formazione anti-Milan Osimhen pronto | il tifo ci aiuterà”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... planetwin365ita : Poco più di 24 ore all'attesissimo quarto di ritorno di #UCL tra #Napoli e #Milan. Il ritorno di Osimhen e la tregu… - Alessan41205320 : @caraschella @channel Spalletti: <voglio uscire col milan…> Vi aspettavate ciò??? Siete imbarazzanti! Ah dimenticavo, @RafaeLeao7 - sscalcionapoli1 : Spalletti a KK: Ho già la formazione anti-Milan in mente! Col Maradona che tifa sarà più facile per noi…”… - tuttonapoli : Spalletti a KK: Ho già la formazione anti-Milan in mente! Col Maradona che tifa sarà più facile per noi...' - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Iannicelli: “Sottoscrivo le scelte di Spalletti, il ritorno col Milan darà sapore alla stagione” -

Commenta per primo L'allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida che domani vedrà gli azzurri ... VERONA - 'La partitaVerona me l'aspettavo ......finale di Qatar 2022 tra l'Argentina e la Francia -sa di avere la sua squadra top in campo, a partire da Osimhen che ha dimostrato sangue caldo seguendo il match in piedi e vivendolo...Già nei minuti finali della partita contro il Verona,ha riaccolto Osimhen: il nigeriano ... Considerevole il balzo del Milan: prima dell'andataNapoli era a 20, ora vale 12. . 17 aprile ...

Napoli-Verona, Spalletti: "Osimhen giocatore di un altro livello, col Milan sarà titolare" Sky Sport

La Lazio sta prendendo forma col progetto di Sarri, lo ha dimostrato anche a Napoli ... Con la Lazio ha dovuto faticare un pochino di più. Spalletti ha un'idea di calcio diversa, fare un paragone è ...L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista ... amore per il Napoli diventa tutto più facile per noi". VERONA - "La partita col Verona me l'aspettavo così ...