(Di lunedì 17 aprile 2023)ha parlato in tribunale peral: il brasiliano è in custodia dal 20 gennaio con l’accusa di violenze sessualiè comparso in tribunale peralsul suo caso. La corte spagnola ha per ora respinto la sua richiesta di libertà provvisoria, perché teme una sua fuga, come nel caso simile di Robinho. Il terzino è si trova attualmente in carcere con l’accusa di violenza sessuale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Spagna, Dani Alves davanti al giudice per testimoniare - mary26056445 : @NikitaHunika Vedrai che appena la Bebe tornerà in Spagna, spero presto, Dani e Niki si rivedranno! - Marialuce99 : con molta probabilità tra oggi e domani Bebè tornerà in Spagna perchè Dani dovrebbe raggiungerla merdoledì o gioved… - antonellaD_E : Stando a quello che aveva detto Bebè(sempre se non partiranno insieme) e cioè che Dani la raggiungerà mercoledì o g… - BerAliona : RT @G34281551G: @DanieleDalMoro1 Dani e’ risparmia ste sviolinate per favore e torna a lavorare e la tizia che tornasse a casa sua in Spagn… -

L'ipotesi diPedrosa Secondo quanto circolato nel paddock in Texas nemmeno il ritorno in sella di Marc Marquez per la gara di casa a Jerez inè così scontato.Pedrosa ritiene che ...Commenta per primoOlmo , stella del Lipsia, sarà free agent nell'estete del 2024 e il club tedesco sta pensando ... IL BIVIO - ' Voglio tornare inprima o poi, sarà fantastico. È il mio ...... autrice nata in Argentina nel 1993 e oggi residente in. La trilogia è stato il suo esordio ... Iván Sánchez (Bosé, Hospital Central), Eva Ruiz e Victor Varona (Cielo grande,Who). Il film, ...

Spagna, Dani Alves davanti al giudice per testimoniare Calcio News 24

Dani Alves ha parlato in tribunale per testimoniare davanti al giudice: il brasiliano è in custodia dal 20 gennaio con l’accusa di violenze sessuali Dani Alves è comparso in tribunale per testimoniare ...Dani Olmo, stella del Lipsia, sarà free agent nell'estete del 2024 e il club tedesco sta pensando di venderlo al termine di questa stagione. In un' intervista alla Bild, lo spagnolo ha espresso il suo ...