Spacciato per pesto 100% italiano, ma veniva da Chicago: il caso delle 7 tonnellate di salsa Giovanni Rana sequestrate a Genova (Di lunedì 17 aprile 2023) pesto alla genovese sì ma made in Chicago. La storia che arriva dal porto di Genova riguarda oltre 7mila kg di pesto sequestrato dagli Ispettori di frontiera del Ministero della Salute a causa di presunte irregolarità relative alla legge europea sugli alimenti. Nonostante il fatto che il carico di 7 tonnellate di pesto si trovi a Genova, culla della salsa di basilico, aglio e pinoli, i vasetti in questioni sono tutt’altro che provenienti dal territorio ligure. A realizzare i 7.184 chili di pesto è stato lo stabilimento di Chicago aperto dal Pastificio Rana nel 2012. I vasetti sequestrati per il mercato europeo sono dunque made in Usa, per la precisione in Bartlett Ilinois, un sobborgo industriale di ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023)alla genovese sì ma made in. La storia che arriva dal porto diriguarda oltre 7mila kg disequestrato dagli Ispettori di frontiera del Ministero della Salute a causa di presunte irregolarità relative alla legge europea sugli alimenti. Nonostante il fatto che il carico di 7disi trovi a, culla delladi basilico, aglio e pinoli, i vasetti in questioni sono tutt’altro che provenienti dal territorio ligure. A realizzare i 7.184 chili diè stato lo stabilimento diaperto dal Pastificionel 2012. I vasetti sequestrati per il mercato europeo sono dunque made in Usa, per la precisione in Bartlett Ilinois, un sobborgo industriale di ...

