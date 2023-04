Sonnino Incidente sul lavoro | inchiesta “Blackout” | l’operaio non morì d’infarto | sette arresti VIDEO

(Di lunedì 17 aprile 2023)– Omicidio volontario con dolo eventuale, favoreggiamento personale aggravato e continuato, rimozione ed omissione doloso di cautele contro gli infortuni sul. Nonun operaio edile diche lo scorso 23 giugno venne trovato in stato di incoscienza e privo di respiro in un cantiere aperto nella località lepina. Quell’uomo perse L'articolosul”:nonTemporeale Quotidiano.

Incidente sul lavoro: il corpo viene spostato dal cantiere e abbandonato. L'uomo è morto. 7 arresti RaiNews

La messa in scena per nascondere l'incidente: la vittima, colpita da una scarica elettrica, morta dopo mesi in ospedale ...L'uomo fu trovato privo di sensi, dopo essere stato colpito da una scarica elettrica e spirò dopo alcuni mesi di agonia. I compagni di lavoro ...