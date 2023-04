(Di lunedì 17 aprile 2023) Oltre all'inizio delleè stato rivelato il cast completoche arriverà prossimamente su Paramount+. Paramount ha ufficialmente dato il via alle-off diincentrata sul personaggio di, che avrà ancora la voce di, dopo aver fatto il suo debutto al cinema in2. Adam Pally ("Happy Endings", "The Mindy Project") sarà nel caste interpreterà ancora una volta il ruolo di Wade Whipple. Lasarà ambientata tra gli eventi di2 - Il Film e il prossimothe Hedgehog 3, che dovrebbe arrivare nelle sale il 20 ...

Le riprese della serie live action Knuckles sono in corso a Londra. L'annuncio è arrivato dai social dal regista dei due film di, Jeff ...Che ora sta per essere acquistata dalla casa madre di. Dopo l'anticipazione del ... Eppure le trattative,a gennaio, sono state interrotte il mese scorso.Le riprese della serie live action Knuckles sono in corso a Londra. L'annuncio è arrivato dai social dal regista dei due film di, Jeff ...

Sonic: iniziate le riprese della serie spin-off su Knuckles con Idris Elba Movieplayer

Sono iniziate le riprese dello spin-off in live action di Sonic the Hedgehog incentrata su Knuckles, l'attore Idris Elba doppierà ancora il riccio spaziale.Sonic the Hedgehog e Angry Birds stanno per essere fratelli aziendali, dopo che il produttore di videogiochi giapponese Sega ha accettato di acquistare lo studio mobile finlandese Rovio. L'articolo SE ...