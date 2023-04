Sondaggione-Mentana | Lega in volo Che fine fanno Renzi e Calenda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il sondaggio del lunedì realizzato da Swg per il TgLa7 di Enricopresenta diversi elementi interessanti. Questa settimana è la prima in cui il terzo polo non esiste più e vengono quindi rilevati separatamente Azione e Italia Viva, con la mazzata più forte che è per Matteo. Ma andiamo con ordine: ancora una volta Fratelli d'Italia si conferma saldamente il primo partito italiano con il 29% (-0,3). Il Pd continua la sua crescita costante grazie alla guida di Elly Schlein: l'effettoto alla nuova segretaria non si è ancora esaurito, dato che i dem stanno pian piano recuperando terreno e soprattutto distanziando tutti gli altri partiti in maniera molto significativa. Il Pd è infatti rilevato al 21% (+0,3 rispetto a sette giorni fa), mentre il Movimento 5 Stelle è dato al 15,4% (+0,3): se riuscissero a mettersi insieme ...