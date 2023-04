(Di lunedì 17 aprile 2023) Questo quanto rileva l'ultimoo politico Swg per il Tg La7. Nel dettaglio, in una settimana FdI si attesta passa dal 29,3% al 23%, il Partito democratico dal 20,7% al 21%, il M5S si attesta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: distacco da FdI sotto i 9 punti [a cura della redazione Politica] - matteoc1951 : RT @zan62: C'è un pirla (fra i tanti, su Twitter) che si fa chiamare @esercitocapezz con un certo coraggio, devo ammettere, e continua a sf… - LelloEsposito5 : RT @zan62: C'è un pirla (fra i tanti, su Twitter) che si fa chiamare @esercitocapezz con un certo coraggio, devo ammettere, e continua a sf… - ledicoladelsud : Sondaggi politici, calano FdI e Forza Italia: su Lega, Pd e M5S - catonecensor : RT @zan62: C'è un pirla (fra i tanti, su Twitter) che si fa chiamare @esercitocapezz con un certo coraggio, devo ammettere, e continua a sf… -

Nei, addirittura, la metà degli studenti ammette di copiare abitualmente almeno una parte ... Moltihanno sollevato la questione, lamentando che lo stress quotidiano provocato dal ...I nuovidi oggi, lunedì 17 aprile, fanno riferimento alla recente media pubblicata dall'istituto Bidimedia . Trova conferme il trend negativo di Fratelli d'Italia , in calo di quasi mezzo ...A questo proposito il sito Strumentiha intervistato Douglas Macgregor, ex colonnello dell'... come mostrano anche i recenti

Sondaggi politici, Pd sfiora il 20% ma la crescita rallenta, nel centrodestra sale solo Forza Italia Fanpage.it

Questo quanto rileva l’ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7. Nel dettaglio, in una settimana FdI si attesta passa dal 29,3% al 23%, il Partito democratico dal 20,7% al 21%, il M5S si attesta al ...È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’11 e il 13 aprile. Il 45,6% degli intervistati definisce un’emergenza “ignorata o quasi per troppo tempo” la ...