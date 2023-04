Sondaggi, balzo di un partito nel Centrodestra (Di lunedì 17 aprile 2023) Sondaggi, FdI di Meloni giù. Sale il Pd Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta il primo partito italiano ma perde 0,3 decimali. E' quanto risulta dal Sondaggio di Swg del Tg La7. Il partito democratico di Elly Schlein guadagna lo 0,3 e sale al 21% . Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte insegue al 15,4% . balzo dello 0,6 della Lega di Matteo Salvini che sale al 9,4%. ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 17 aprile 2023), FdI di Meloni giù. Sale il Pd Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta il primoitaliano ma perde 0,3 decimali. E' quanto risulta dalo di Swg del Tg La7. Ildemocratico di Elly Schlein guadagna lo 0,3 e sale al 21% . Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte insegue al 15,4% .dello 0,6 della Lega di Matteo Salvini che sale al 9,4%. ...

