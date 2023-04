Sollevamento pesi, tre prove nulle per Magistris: rimandata la qualificazione a Parigi 2024 (Di lunedì 17 aprile 2023) rimandata la qualificazione per Parigi 2024 per Lucrezia Magistris. Tre prove nulle per l’azzurra sulla pedana del campionato europeo di Yerevan, in Armenia, in occasione della gara di qualificazione per i prossimi Giochi olimpici. Magistris entrata in gara tra le ultime, nella categoria fino a 59 kg, fallisce tutti e tre i tentativi a sua disposizione: il primo, a 95, il secondo tentativo a 96 kg. Prende tempo poi Lucrezia per la terza prova, lasciando tentare prima la belga Sterckx con i 97, si piegano i gomiti invece sui 98 kg, con il bilanciere che finisce dietro le spalle. “Ero pronta, ho fatto un ottimo riscaldamento, poi però sono salita in pedana e ho sbagliato la prima prova. La situazione poi si è complicata a causa di una ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023)laperper Lucrezia. Treper l’azzurra sulla pedana del campionato europeo di Yerevan, in Armenia, in occasione della gara diper i prossimi Giochi olimpici.entrata in gara tra le ultime, nella categoria fino a 59 kg, fallisce tutti e tre i tentativi a sua disposizione: il primo, a 95, il secondo tentativo a 96 kg. Prende tempo poi Lucrezia per la terza prova, lasciando tentare prima la belga Sterckx con i 97, si piegano i gomiti invece sui 98 kg, con il bilanciere che finisce dietro le spalle. “Ero pronta, ho fatto un ottimo riscaldamento, poi però sono salita in pedana e ho sbagliato la prima prova. La situazione poi si è complicata a causa di una ...

