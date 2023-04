Sollevamento pesi | Lucrezia Magistris fuori gara con tre nulli agli Europei Konotop domina nei -59 kg

(Di lunedì 17 aprile 2023) Brutte notizie a Yerevan per l’Italia in apertura della terza giornata dei Campionatidi2023, tappa del percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Dopo gli argenti di Giulia Imperio e Sergio Massidda nei primi due giorni, è arrivata purtroppo una controprestazione da parte dinella categoria -59 kg femminile. La vice-campionessa d’Europa uscente non è riuscita a confermarsi sul podio continentale (fu seconda nel 2022), collezionando tre prove nulle consecutive nello strappo e finendo cosìproprio comeultimi Mondiali di Bogotà. 95, 96 e 98 kg la sequenza scelta dallo staff tecnico tricolore per la 23enne lombarda, che ha poi deciso di non prendere parte all’esercizio ...

L'atleta di Ghilarza e dell'Esercito, Sergio Massidda ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei dia Yerevan , nella categoria 61 chilogrammi, con un totale di 292 chilogrammi. Ma per il campione sardo non è l'unico riconoscimento ottenuto alla competizione di pesistica in Armenia ...Azerbaigian e Armenia al centro delle polemiche dopo il ritiro degli atleti azeri dai Campionati Europei di. Tutto si è consumato ancor prima di iniziare la competizione. Durante la cerimonia di apertura, un uomo ha dato fuoco alla bandiera azera. Un episodio increscioso che non è ...YEREVAN (ARMENIA) " Secondo squillo dell'Italia ai Campionati Europei diin corso a Yerevan, capitale dell'Armenia. Dopo il secondo posto di Giulia Imperio nella giornata inaugurale, infatti, ha conquistato la medaglia d'argento anche Sergio Massidda. Per ...

Brutte notizie a Yerevan per l'Italia in apertura della terza giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2023, tappa del percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024.