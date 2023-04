Sollevamento pesi | Europei 2023 oggi | orari 17 aprile | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di lunedì 17 aprile 2023) Prosegue ildei Campionatidicon la terza giornata di gare in quel di Yerevan (Armenia). Il day-3 della rassegna continentale, valevole come tappa del percorso di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024, prevede l’assegnazione dei titoli nelle categorie -59 kg femminile (olimpica) e -67 kg maschile (non olimpica). Osservata speciale in chiave azzurra la vice-campionessa d’Europa in carica Lucrezia Magistris, che va a caccia di una nuova medaglia a livello continentale ma soprattutto di una misura importante per scalare il ranking di qualificazione olimpica. La 23enne lombarda aveva infatti bucato il primo appuntamento della “Road to Paris”, finendo fuorial Mondiale di Bogotà 2022. La nativa di Pavia punta a migliorare ...

YEREVAN (ARMENIA) " Secondo squillo dell'Italia ai Campionati Europei diin corso a Yerevan, capitale dell'Armenia. Dopo il secondo posto di Giulia Imperio nella giornata inaugurale, infatti, ha conquistato la medaglia d'argento anche Sergio Massidda. Per ...Arriva il secondo argento per l'Italia dagli Europei 2023 diin corso a Yerevan, in Armenia. Ad ottenerlo è Sergio Massidda nella categoria - 61 Kg , gara nella quale si è arreso solamente al georgiano Shota Mishvelidze dopo un'incredibile ...Record italiano eguagliato e medaglia d'argento conquistata per Giulia Imperio , impegnata ai Campionati Europei di2023, a Yerevan (in Armenia). Nella categoria - 49 kg, l'azzurra è salita sul podio, portando a tre il numero di medaglie conquistate nella manifestazione. Nonostante una gara non ...

Sollevamento pesi, Sergio Massidda vince l'oro di slancio con il record italiano nei 61 kg ma è argento assoluto agli Europei OA Sport

Prosegue il programma dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2023 con la terza giornata di gare in quel di Yerevan (Armenia). Il day-3 della rassegna continentale, valevole come tappa del ...